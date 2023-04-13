RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend Cep telefonunda #33'ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Cep telefonunda #33'ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Düşmanları ters köşe edecek özellik! Cep telefonlarımız, günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Akıllı telefonların hayatımıza yerleşmesiyle birlikte, bu teknolojik aletler hakkındaki bilgiye duyulan ilgi de artmıştır. Son zamanlarda, cep telefonlarından 33'ü tuşlamak hakkında merak edilenler de dikkat çekmektedir. Bu konu, telefon kullanıcıları tarafından sıklıkla araştırılan ve tartışılan bir konudur.

13.04.2023 10:58 - Son Güncelleme: 13.04.2023 10:58
Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunuzda 33 tuşladığınızda, telefonunuz kısa bir süreliğine aramalara ve mesajlara tamamıyla kapanır. Bu nedenle, dışarıdan veya sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmez. Böylelikle, cep telefonu ellerinde olan kişiler, özellikle çocuklar, telefonla herhangi bir arama yapamazlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Cep Telefonunda 33 Tuşlaması

Cep telefonunuzda 33 tuşladığınızda, telefonunuz kısa bir süreliğine aramalara ve mesajlara tamamıyla kapanır. Bu nedenle, dışarıdan veya sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmez.

Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Böylelikle, cep telefonu ellerinde olan kişiler, özellikle çocuklar, telefonla herhangi bir arama yapamazlar.

Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Cep Telefonunda 33 Tuşlaması Nasıl Yapılır?

Cep telefonunuzda 33 tuşlamak oldukça kolaydır. Sadece telefonunuzun arama ekranına geçin ve 33 numarasını tuşlayın.

Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Ardından, arama butonuna basın. Telefonunuz birkaç saniye içinde kapanacak ve aramalara kapalı hale gelecektir.

SON DAKİKA