Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların aklı şaştı! Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Düşmanları ters köşe edecek özellik!

Kimsenin bilmediği büyük sır ifşa edildi! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunuzda 33 tuşladığınızda, telefonunuz kısa bir süreliğine aramalara ve mesajlara tamamıyla kapanır. Bu nedenle, dışarıdan veya sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmez. Böylelikle, cep telefonu ellerinde olan kişiler, özellikle çocuklar, telefonla herhangi bir arama yapamazlar.