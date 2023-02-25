Çemberde ilk fark ettiğin renk en güçlü refleksini işaret edecek! 5 kişiden 1'i bile tam göremedi!

Ortada siyah bir çemberin yer aldığı görsel yeni bir optik yanılsama olarak karşımıza çıktı. Bu görsel durağan bir görüntü olmasına rağmen insanların büyük çoğunluğuna genişleyen bir boşluk gibi görünüyor. Yapılan araştırmalar, insan gözünün karanlık bir alana girdiğinde bile görüş alanını sağlayacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve bu görselde çoğu kişi farklı renkler tespit ediyor. Peki, bu resimde ilk olarak hangi rengi görüyorsunuz? Gördüğünüz ilk renk en güçlü refleksinizi ortaya çıkaracak.