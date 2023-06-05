Canlıların %82'sini yok etmişti, 485 milyon yıllık kehanet yeniden hortladı... Felaket çanları çalıyor, dünya birkaç hafta içinde...
Jeologlar kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak Dünya'nın yaşının yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl olduğunu tespit etti. Bu sayı, Dünya'nın oluşumunun ne kadar uzun bir süreçte gerçekleştiğini gösteriyor. Öte yandan Dünya günümüzde kadar gelen süreçte pek çok felaketle karşı karşıya kaldı. Ordovisyen Dönemi Dünya'nın geçtiği zorlu süreçlerin başında yer alıyor. Bu süreçte canlıların yüzde 82'sinin yok olduğunu ifade edilirken uzmanlar tarafından yeni bir uyarı da yapıldı.
05.06.2023 11:32 - Son Güncelleme: 05.06.2023 11:32
485 milyon yıl önce gerçekleşen Ordovisyen Dönemi Dünya'nın tarihindeki en zorlu dönemlerden birisi olarak tanımlanıyor. Bu dönemde Dünya çeşitli doğal olaylarla karşı karşıya kalmış ve kitlesel yok oluş sürecine girdi. Ordovisyen Dönemi'nde, deniz yaşamında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve birçok organizma türü yok oldu. Bu dönemden sonra dünya için kritik bir uyarı yapıldı ve benzer durumların yaşanacağı ifade edildi.
Küresel ısınmanın tüm şiddetiyle devam etmesi durumunda gelecek yüzyıllarda ani bir değişimle dünyanın birkaç hafta içinde zor günler yaşayacağı ifade ediliyor.
Küresel ısınma dünya üzerindeki iklim değişikliği ve çevresel sorunların en önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.