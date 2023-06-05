Canlıların %82’sini yok etmişti, 485 milyon yıllık kehanet yeniden hortladı... Felaket çanları çalıyor, dünya birkaç hafta içinde...

485 milyon yıl önce gerçekleşen Ordovisyen Dönemi Dünya'nın tarihindeki en zorlu dönemlerden birisi olarak tanımlanıyor. Bu dönemde Dünya çeşitli doğal olaylarla karşı karşıya kalmış ve kitlesel yok oluş sürecine girdi. Ordovisyen Dönemi'nde, deniz yaşamında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve birçok organizma türü yok oldu. Bu dönemden sonra dünya için kritik bir uyarı yapıldı ve benzer durumların yaşanacağı ifade edildi.