Canlıların %82'sini yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden hortladı! Tehlike çanları çalıyor! Dünya'yı birkaç hafta içinde...

Jeologlar kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak Dünya'nın yaşının yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl olduğunu tespit etti. Öte yandan Dünya günümüzde kadar gelen süreçte pek çok felaketle karşı karşıya kaldı. Ordovisyen Dönemi Dünya'nın geçtiği zorlu süreçlerin başında yer alıyor. Bu süreçte canlıların yüzde 82'sinin yok olduğunu ifade edilirken uzmanlar tarafından yeni bir uyarı da yapıldı.