Canan Karatay’ın tam 10 puan verdiği tarif! Etkisini görünce bırakamayacaksınız! Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor

Canan Karatay'ın tam 10 puan verdiği tarif ortaya çıktı. Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor. Etkisini görünce bırakamayacaksınız. Gören şaştı kaldı. Günde 1 kaşık tüketen çelik gibi oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında en etkili besin olarak gördüğü andız pekmezinin tüketilmesini tavsiye etti. Andız pekmezi, vücut direncini artıran en eski ilaçlardan birisi olarak birçok fayda sunmasıyla biliniyor.