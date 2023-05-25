Canan Karatay'dan üzücü haber! "Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor..." Yazın favori meyvesiydi!
Beslenme konusunda uzman olarak tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında kavun ve karpuzun sıvı şeker olduğunu ifade ederek dikkat çekici bir uyarıda bulunmuştur. Özellikle yaz aylarında tercih edilen karpuzun sağlık açısından riskler içerdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, hangi meyvelerin daha sağlıklı alternatifler olduğu merak konusu olmuştur. İşte en sağlıklı meyveler hakkında bilgiler... Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarıyla gündeme gelen karpuz ve kavunun sıvı şeker içeriği, dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak öne çıkmıştır. Karpuzun ve kavunun yüksek oranda şeker içermesi, kan şekeri düzeylerini olumsuz etkileyebilir ve fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir.
25.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:20
Yazın en sevilen meyveleri için Canan Karatay'dan üzücü açıklama geldi. "Sıvı şeker" diyerek uyarıda bulunan Karatay yazın tüketilmesi gereken daha sağlıklı besinleri sıraladı. Zayıflamak isteyenler, şeker ve kolesterolü yüksek olanlara uyarıda bulunan uzman üsüm tehlike uyarısında bulundu.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamayla karpuz ve kavun hakkında uyarılarda bulundu.