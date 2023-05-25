Canan Karatay'dan üzücü haber! "Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor..." Yazın favori meyvesiydi!

Yazın en sevilen meyveleri için Canan Karatay'dan üzücü açıklama geldi. "Sıvı şeker" diyerek uyarıda bulunan Karatay yazın tüketilmesi gereken daha sağlıklı besinleri sıraladı. Zayıflamak isteyenler, şeker ve kolesterolü yüksek olanlara uyarıda bulunan uzman üsüm tehlike uyarısında bulundu.