Canan Karatay süper gıda sırrını ilk kez paylaştı! 1 kaşık bile tüketenler zımba gibi oluyor! Etkisini görünce baş ucunuzdan ayırmayacaksınız!
Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini tek tek sıraladı ve süper gıda ile ilgili tavsiyesini insanlarla paylaştı. Bilindiği üzere sağlıklı beslenme, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor. yüksek protein içeriği sayesinde enerji seviyelerimizi yükselten yiyecekler sağlıklı bir ömür sunmamızı da sağlıyor. Bu kapsamda süper gıda olarak tabir edilen tüm besinleri sizinle tek tek paylaşıyoruz.
20.04.2023 12:45 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:55
Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sağlıklı beslenme insanların yaşamı için büyük önem taşıyor. Düşük enerji seviyeleri, gün içinde yorgun hissetmemize, verimimizin düşmesine ve motivasyon eksikliğine neden olabiliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, enerji seviyelerimizi yükseltmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru besinleri tüketmemiz gerektiğini söylüyor.