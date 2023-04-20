Canan Karatay süper gıda sırrını ilk kez paylaştı! 1 kaşık bile tüketenler zımba gibi oluyor! Etkisini görünce baş ucunuzdan ayırmayacaksınız!

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sağlıklı beslenme insanların yaşamı için büyük önem taşıyor. Düşük enerji seviyeleri, gün içinde yorgun hissetmemize, verimimizin düşmesine ve motivasyon eksikliğine neden olabiliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, enerji seviyelerimizi yükseltmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru besinleri tüketmemiz gerektiğini söylüyor.