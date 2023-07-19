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Haberler Trend Canan Karatay'dan son ikaz! 'Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum' diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

Canan Karatay'dan son ikaz! 'Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum' diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

Ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Karatay, az aylarında sık tüketilen bazı meyvelerin birçok sağlık sorununun temel nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Özellikle uykudan uyanamama, bulanık görme, odaklanamama şikayetlerinden rahatsızsanız mutlaka buna dikkat edin. İşte uzman ismin tehlike uyarısı yaptığı o meyveler...

takvim.com.tr
19.07.2023 18:15 - Son Güncelleme: 19.07.2023 18:15
Canan Karatay’dan son ikaz! ’Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum’ diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

Yaz aylarında sık tüketilen meyveler için tehlike uyarısı. Bu meyvelerin kontrolsüz tüketimi birçok sağlık sorununa sebep oluyor. İşte Canan Karatay'ın konuyla ilgili açıklamaları...

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Canan Karatay’dan son ikaz! ’Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum’ diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

ŞEKER DENGESİNİ EN ÇOK BOZAN MEYVELER

"Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten ve şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir."

Canan Karatay’dan son ikaz! ’Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum’ diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

"Kalp krizinin temel sebebi ürik asit yüksekliğidir, ve kavun ile karpuz bu yüksekliği tetikleyebilir."

Canan Karatay’dan son ikaz! ’Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum’ diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

"Günümüzdeki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asit seviyelerini yükseltme eğilimindedir."

Canan Karatay’dan son ikaz! ’Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum’ diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!

"Bu meyveler yüksek fruktoz içerikleri nedeniyle karaciğeri yağlandırabilir. Kalp krizleri ve felçlerin nedeni kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir."

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