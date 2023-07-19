Canan Karatay'dan son ikaz! 'Bulanık görüyorum, uykudan kalkamıyorum' diyenler dikkat! Hapır hupur yiyoruz ama felç yapıyor!
Ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Karatay, az aylarında sık tüketilen bazı meyvelerin birçok sağlık sorununun temel nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Özellikle uykudan uyanamama, bulanık görme, odaklanamama şikayetlerinden rahatsızsanız mutlaka buna dikkat edin. İşte uzman ismin tehlike uyarısı yaptığı o meyveler...
19.07.2023 18:15 - Son Güncelleme: 19.07.2023 18:15
Yaz aylarında sık tüketilen meyveler için tehlike uyarısı. Bu meyvelerin kontrolsüz tüketimi birçok sağlık sorununa sebep oluyor. İşte Canan Karatay'ın konuyla ilgili açıklamaları...