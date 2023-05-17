Canan Karatay’dan onayı verdi! Günde en az 5 tane tüketin farkı görün! Bir gece suda bekletip yerseniz...

BİR GECE SUDA BEKLETİP YERSENİZ...

Hafızayı güçlendiren cevizi bir gece önceden kabukları ile beraber suda bekletip ertesi günden itibaren düzenli tüketildiğinde kalpten göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.