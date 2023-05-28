Canan Karatay'dan 'kırışıklık kremine gerek yok' deyip açıkladı. 15 yaş gençleştiren tek formül! Hepimizin mutfağındaydı ama kimse bilmiyor...

KİVİDEKİ ASİTLER CİLDİNİZİ YENİLER

Meyve asitleri cildimizin yüzeyindeki ölü deri tabakasını hafifçe soyarlar. Yani "peeling" yaparlar. Böylece cildin rengi canlanır, yumuşar ve hafif lekeler, siyah noktalar azalır. Ölü deri atıldığı için cilt yenilenir, kollajen sentezi canlanır, içten dışa doğru dolgunluğu ve esnekliği artar. Meyve asitlerinde mikrop üremesi zordur. Tümünün anti bakteriyel özelliği vardır. Bu nedenle sivilcelere de çok iyi gelirler.