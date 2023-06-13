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Canan Karatay'dan bomba öneri "Uyurken bile yağ yakacak..." Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

Son dönemlerde popülerlik kazanan leptin diyeti, kilo verme sürecini oldukça kolay hale getirdiği iddiasıyla dikkat çekiyor. Leptin diyeti, vücuttaki leptin hormonunun etkinliğini artırarak kilo verme sürecini desteklemeyi hedefler. Bu diyetin en büyük özelliği, leptin direncini azaltmak ve vücuttaki leptin sinyallerini daha etkili hale getirmektir. Peki, leptin diyeti nasıl işler ve neler içerir? İşte Canan Karatay'ın uyurken bile kilo verdirdiğini iddia ettiği leptin diyeti:

takvim.com.tr
13.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:24
Canan Karatay’dan bomba öneri Uyurken bile yağ yakacak... Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

Leptin hormonunun iştahı kontrol etmek, enerji dengesini düzenlemek ve metabolizmayı etkilemek gibi önemli işlevleri bulunuyor. Canan Karatay'ın tavsiye ettiği bu diyet ile uyurken bile kilo verebilirsiniz. İşte leptin diyeti faydaları ve yapılışı...

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Canan Karatay’dan bomba öneri Uyurken bile yağ yakacak... Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

Leptin diyeti genellikle düşük glisemik indeksli yiyeceklerin tüketildiği, sağlıklı yağlar ve proteinlerin ön plana çıktığı bir beslenme planını içerir.

Canan Karatay’dan bomba öneri Uyurken bile yağ yakacak... Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

Bu diyetin amacı, insülin seviyelerini düzenlemek, inflamasyonu azaltmak ve kilo verme sürecini desteklemektir. Ayrıca, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı faktörleri de önemli bir rol oynar.

Canan Karatay’dan bomba öneri Uyurken bile yağ yakacak... Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN TAVSİYESİ: LEPTİN DİYETİ

1- Leptin diyeti beslenme programlarının gündeminden düşmeyen bir diyet programıdır.

Canan Karatay’dan bomba öneri Uyurken bile yağ yakacak... Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

2- Vücutta sağlıklı şekilde kilo kaybının oluşması için uygulanır.

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