Canan Karatay'dan bomba öneri "Uyurken bile yağ yakacak..." Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!
Son dönemlerde popülerlik kazanan leptin diyeti, kilo verme sürecini oldukça kolay hale getirdiği iddiasıyla dikkat çekiyor. Leptin diyeti, vücuttaki leptin hormonunun etkinliğini artırarak kilo verme sürecini desteklemeyi hedefler. Bu diyetin en büyük özelliği, leptin direncini azaltmak ve vücuttaki leptin sinyallerini daha etkili hale getirmektir. Peki, leptin diyeti nasıl işler ve neler içerir? İşte Canan Karatay'ın uyurken bile kilo verdirdiğini iddia ettiği leptin diyeti:
13.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:24
Leptin hormonunun iştahı kontrol etmek, enerji dengesini düzenlemek ve metabolizmayı etkilemek gibi önemli işlevleri bulunuyor. Canan Karatay'ın tavsiye ettiği bu diyet ile uyurken bile kilo verebilirsiniz. İşte leptin diyeti faydaları ve yapılışı...
Leptin diyeti genellikle düşük glisemik indeksli yiyeceklerin tüketildiği, sağlıklı yağlar ve proteinlerin ön plana çıktığı bir beslenme planını içerir.
PROF. DR. CANAN KARATAY'IN TAVSİYESİ: LEPTİN DİYETİ
1- Leptin diyeti beslenme programlarının gündeminden düşmeyen bir diyet programıdır.