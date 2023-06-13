Canan Karatay'dan bomba öneri "Uyurken bile yağ yakacak..." Leptin diyeti ile 5,10,15 kilo birden verin!

Leptin hormonunun iştahı kontrol etmek, enerji dengesini düzenlemek ve metabolizmayı etkilemek gibi önemli işlevleri bulunuyor. Canan Karatay'ın tavsiye ettiği bu diyet ile uyurken bile kilo verebilirsiniz. İşte leptin diyeti faydaları ve yapılışı...