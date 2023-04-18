Canan Karatay'dan 'Asla kilo veremiyorum' diyenlere uyarı! 15 dakikada kilo vermeyi kolaylaştırın! Bu eksiklik kiloları resmen mıhlıyor!
Tüm çabalarınıza rağmen kilo veremiyorsanız sizde de bu eksiklik olabilir. Canan Karatay'dan uyarı geldi. İşte metabolizmayı yavaşlatan o detay...
18.04.2023 09:05 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:05
Prof. Dar Canan Karatay'dan kilo veremeyenlere net uyarı! Vücudunuzun bu eksikliğe sahip olması metabolizmanızı yavaşlatıyor. Kiloları resmen mıhlıyor. Günde sadece 15 dakika bunu yapın ve daha kolay zayıflayın! İşte asla kilo veremeyenler için zinciri kıracak yöntemler...
'KİLO VEREMİYORUM' DİYENLERE KARATAY'DAN UYARI!
Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamada ne yaparsa yapsın kilo veremeyenlerin demir eksikliğine sahip olabileceğini aktardı.