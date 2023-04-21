Canan Karatay ’süper gıda’ silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini tek tek sıraladı ve süper gıda ile ilgili tavsiyesini insanlarla paylaştı. Bilindiği üzere sağlıklı beslenme, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor. Enerji seviyemizi yükselten yiyecekler yüksek protein içeriği sayesinde sağlıklı bir ömür yaşamamızı da sağlıyor. Bu kapsamda süper gıda olarak tabir edilen tüm besinleri sizinle tek tek paylaşıyoruz.