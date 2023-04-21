Canan Karatay 'süper gıda' silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...
Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sağlıklı beslenme insanların yaşamı için büyük önem taşıyor. Düşük enerji seviyeleri, gün içinde yorgun hissetmemize, verimimizin düşmesine ve motivasyon eksikliğine neden olabiliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, enerji seviyelerimizi yükseltmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru besinleri tüketmemiz gerektiğini söylüyor.
21.04.2023 08:39 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:39
Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini tek tek sıraladı ve süper gıda ile ilgili tavsiyesini insanlarla paylaştı. Bilindiği üzere sağlıklı beslenme, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor. Enerji seviyemizi yükselten yiyecekler yüksek protein içeriği sayesinde sağlıklı bir ömür yaşamamızı da sağlıyor. Bu kapsamda süper gıda olarak tabir edilen tüm besinleri sizinle tek tek paylaşıyoruz.