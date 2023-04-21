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Canan Karatay 'süper gıda' silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sağlıklı beslenme insanların yaşamı için büyük önem taşıyor. Düşük enerji seviyeleri, gün içinde yorgun hissetmemize, verimimizin düşmesine ve motivasyon eksikliğine neden olabiliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, enerji seviyelerimizi yükseltmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru besinleri tüketmemiz gerektiğini söylüyor.

21.04.2023 08:39 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:39
Canan Karatay ’süper gıda’ silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini tek tek sıraladı ve süper gıda ile ilgili tavsiyesini insanlarla paylaştı. Bilindiği üzere sağlıklı beslenme, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor. Enerji seviyemizi yükselten yiyecekler yüksek protein içeriği sayesinde sağlıklı bir ömür yaşamamızı da sağlıyor. Bu kapsamda süper gıda olarak tabir edilen tüm besinleri sizinle tek tek paylaşıyoruz.

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Canan Karatay ’süper gıda’ silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Fındık ve Tereyağı

Fındık ve tereyağı, Karatay hocanın sıklıkla tavsiye ettiği besinlerin başında geliyor.

Canan Karatay ’süper gıda’ silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Fındık, doymamış yağ asitleri ve protein içerir ve enerji seviyelerimizi yükseltir. Tereyağı ise, vücudumuz için gerekli olan yağları içerir ve metabolizmamızı hızlandırır.

Canan Karatay ’süper gıda’ silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Yumurta: Yumurta, yüksek protein ve omega-3 yağ asitleri içeren harika bir besindir. Ayrıca B vitamini kompleksi içerir, bu da enerji seviyelerimizi yükseltir ve stresle mücadele etmemize yardımcı olur.

Canan Karatay ’süper gıda’ silahını ilk kez açıkladı! Günde 1 kaşık yiyin sonucu görün! O kadar etkili ki...

Yumurta Karatay hocanın süper gıda dediği besinler arasında yer alıyor.

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