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Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! "95 yaşına kadar yaşarlar..." Süper kahramana çevirecek o besin!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda sunduğu tavsiyeler ve enerji düzeyini artırmak isteyenler için önerdiği besinlerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Bu önemli uzman, doping etkisi yaratan ve enerji veren bazı besinlerin faydalarını açıkladı. İşte enerjinizi tavan yaptıracak o mucize besinler...

takvim.com.tr
24.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:46
Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! 95 yaşına kadar yaşarlar... Süper kahramana çevirecek o besin!

Prof. Dr. Canan Karatay, enerji düzeyini artıran ve bağışıklığı güçlendiren bazı besinleri sık sık öneriyor. . Kendisi, enerjik ve dinç bir yaşam sürmek için doğru besinleri tüketmenin önemini vurguluyor. İşte sizi süper kahramana çevirecek mucize besinler ve uzman ismin açıklamaları....

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Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! 95 yaşına kadar yaşarlar... Süper kahramana çevirecek o besin!

HAMSİ

"Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir."

Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! 95 yaşına kadar yaşarlar... Süper kahramana çevirecek o besin!

"SABAH AKŞAM YİYEBİLİRSİNİZ"

"Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz."

Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! 95 yaşına kadar yaşarlar... Süper kahramana çevirecek o besin!

KURUYEMİŞ KAN YAPAR

"Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur."

Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! 95 yaşına kadar yaşarlar... Süper kahramana çevirecek o besin!

EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN ÇAYDA

"Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. "

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