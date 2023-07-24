Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! "95 yaşına kadar yaşarlar..." Süper kahramana çevirecek o besin!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda sunduğu tavsiyeler ve enerji düzeyini artırmak isteyenler için önerdiği besinlerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Bu önemli uzman, doping etkisi yaratan ve enerji veren bazı besinlerin faydalarını açıkladı. İşte enerjinizi tavan yaptıracak o mucize besinler...
24.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:46
Prof. Dr. Canan Karatay, enerji düzeyini artıran ve bağışıklığı güçlendiren bazı besinleri sık sık öneriyor. . Kendisi, enerjik ve dinç bir yaşam sürmek için doğru besinleri tüketmenin önemini vurguluyor. İşte sizi süper kahramana çevirecek mucize besinler ve uzman ismin açıklamaları....