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Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! "Amerika'dan bile istediler..."

Sağlıklı bir cilt için çeşitli ürünler denemekten bıktıysanız Canan Karatay'ın bu tavsiyesine uyabilirsiniz. Egzamayı kökünden kazıyan bu doğal öneri pürüzsüz biir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Canan Karatay özel anısını paylaştı. İşte Canan Karatay'ın sağlıklı cilt sırrı...

takvim.com.tr
18.05.2023 17:10 - Son Güncelleme: 18.05.2023 17:56
Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! Amerika’dan bile istediler...

Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır aynı sabunu kullandığını ve ABD'de yaşadığı dönemde de aynı sabunu Türkiye'den getirttiğini söyledi.

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Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! Amerika’dan bile istediler...

ABD'de yaşadığı dönemde Elazığ'dan getirttiği doğal sabuna özel ilgili olduğunu belirten Canan Karatay, ABD'lilerin doğal sabunun peşine düştüğünü söyledi.

Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! Amerika’dan bile istediler...

CİLDİ PÜRÜZSÜZ YAPAN TAVSİYE

Ünlü doktor doğal sabunun cilde çok faydalı olduğunu ve pürüzsüz bir cildin oluştuğunu söyledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın doğal sabun hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! Amerika’dan bile istediler...

"Yıllardır yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı."

Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! Amerika’dan bile istediler...

"Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi."

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