Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! "Amerika'dan bile istediler..."

"Yıllardır yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı."