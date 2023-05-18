Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı! Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! "Amerika'dan bile istediler..."
Sağlıklı bir cilt için çeşitli ürünler denemekten bıktıysanız Canan Karatay'ın bu tavsiyesine uyabilirsiniz. Egzamayı kökünden kazıyan bu doğal öneri pürüzsüz biir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Canan Karatay özel anısını paylaştı. İşte Canan Karatay'ın sağlıklı cilt sırrı...
18.05.2023 17:10 - Son Güncelleme: 18.05.2023 17:56
Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır aynı sabunu kullandığını ve ABD'de yaşadığı dönemde de aynı sabunu Türkiye'den getirttiğini söyledi.
ABD'de yaşadığı dönemde Elazığ'dan getirttiği doğal sabuna özel ilgili olduğunu belirten Canan Karatay, ABD'lilerin doğal sabunun peşine düştüğünü söyledi.
CİLDİ PÜRÜZSÜZ YAPAN TAVSİYE
Ünlü doktor doğal sabunun cilde çok faydalı olduğunu ve pürüzsüz bir cildin oluştuğunu söyledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın doğal sabun hakkındaki açıklamaları şu şekilde: