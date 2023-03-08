Canan Karatay gizli silahının tarifini verdi! Günde sadece 2 tane tüketmek bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Organlar için birebir...
Canan Karatay gizli silahını açıkladı. 1 tanesi bile bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor. Sağlıklı bir ömür için birebir diyerek önerdi. Prof. Dr. Canan Karatay milyonlarca kişinin merak ettiği sağlık beslenme tavsiyesini verdi. Yumurta tüketiminin önemine değinen ünlü profesör günde 2 tane tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemini güçlendireceğini net bir şekilde ifade etti.
08.03.2023 08:47 - Son Güncelleme: 08.03.2023 08:47
Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyi teşvik etmesi ve çeşitli yiyecek önerileriyle gündeme geliyor. Ünlü profesör diyet önerilerinin bir parçası olarak, iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurta tüketimini öneriyor. Karatay'a göre yumurta, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak dahil edilebilecek besleyici bir besindir. Sizi tok tutmaya ve gün boyunca sürekli enerji sağlamaya yardımcı olabileceğinden kahvaltıda yumurta yemenizi öneriyor.
DİYETİNİZE MUTLAKA DAHİL EDİN!
Canan Karatay, genel olarak protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurtayı diyetinize dahil etmenizi öneriyor.