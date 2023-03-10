Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Günde 2 tane yiyin sonucu görün! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!
Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyi teşvik etmesi ve çeşitli yiyecek önerileriyle gündeme geliyor. Ünlü profesör diyet önerilerinin bir parçası olarak, iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurta tüketimini öneriyor. Karatay'a göre yumurta, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak dahil edilebilecek besleyici bir besindir. Sizi tok tutmaya ve gün boyunca sürekli enerji sağlamaya yardımcı olabileceğinden kahvaltıda yumurta yemenizi öneriyor.
10.03.2023 10:06 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:06
Canan Karatay gizli silahını açıkladı. 1 tanesi bile bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor. Sağlıklı bir ömür için birebir diyerek önerdi. Prof. Dr. Canan Karatay milyonlarca kişinin merak ettiği sağlık beslenme tavsiyesini verdi. Yumurta tüketiminin önemine değinen ünlü profesör günde 2 tane tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemini güçlendireceğini net bir şekilde ifade etti.
DİYETİNİZE MUTLAKA DAHİL EDİN!
Canan Karatay, genel olarak protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurtayı diyetinize dahil etmenizi öneriyor.