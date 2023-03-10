Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Günde 2 tane yiyin sonucu görün! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

Canan Karatay gizli silahını açıkladı. 1 tanesi bile bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor. Sağlıklı bir ömür için birebir diyerek önerdi. Prof. Dr. Canan Karatay milyonlarca kişinin merak ettiği sağlık beslenme tavsiyesini verdi. Yumurta tüketiminin önemine değinen ünlü profesör günde 2 tane tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemini güçlendireceğini net bir şekilde ifade etti.