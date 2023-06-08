Canan Karatay bu kez ters köşe yaptı! Kahvaltıda bunu sakın yapmayın: Kısır kalırsınız...
Sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve peynirin yanlış tüketiminin kısırlık riski taşıdığını belirtti. Kahvaltıyı böyle yapanlar için uzman isimden kritik uyarı geldi. Karatay zeytin ve peyniri tüketirken dikkat etmemiz gerekenleri peş peşe sıraladı. İşte Canan Karatay'ın şoke eden o açıklaması...
08.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 08.06.2023 11:26
Uzman isim Canan Karatay'ın her söylediği büyük ilgi çekiyor. Sağlık ve beslenme konuları hakkında paylaşımlarda bulunan uzman isim yeniden gündeme geldi. Binlerce kişinin yaptığı hatayı açıklayan Karatay 'kısır kalırsınız' diyerek peş peşe uyarıda bulundu.
Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla sağlıklı beslenme konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Zeytinin faydalarıyla bilinen bir besin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, doğru tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.