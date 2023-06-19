Canan Karatay açıkladı! 16 saat temiz nefes için... 3 damlası ağız kokusunu yok ediyor!
Uzun süren açlık ve susuzluk durumu, ağızda oluşan kokuların artmasına neden olabilir. Ancak, ağız kokusunu ortadan kaldıran etkili bir formül bulundu! İşte oruç tutarken ağız kokusunu engelleyen kesin çözüm. Ağız kokusu genellikle ağız kuruluğuyla ilişkilidir. Bu nedenle, oruç süresince yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek önemlidir. İftar ve sahur arasında düzenli olarak su içmek, ağızda biriken bakterileri temizler ve ağız kuruluğunu engeller.
19.06.2023 09:14 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:14
Susuz kalmak ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Sabahları uyandığınızda veya aç kaldığınızda ağzınızın kokmasından şikayet ediyorsanız mutlaka bu yöntemi denemelisiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda tertemiz bir nefese sahip olacaksınız. İşte ağız kokusunu kökünden kazıyan o yöntem...