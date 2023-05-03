Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

"Bu yüzden her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kavun, karpuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Çok bilinenin aksine kırmızı et, yumurta, kuru fasulye veya protein ürik asidi yükseltmez. 'Yerseniz kurtlu elma yiyin' diyorum. Kurdu yemeden elmayı yesinler."