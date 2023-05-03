Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!
Canan Karatay karpuz ve kavuna karşı uyardı! Bu iki meyve için 'sıvı şeker' diyerek birçok kişiyi şoke eden Karatay, kavun ve karpuz yerine çok daha sağlıklı bir meyve önerdi. İşte detaylar.
03.05.2023 11:14 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:14
Canan Karatay şeker deposu meyvelerden uzak durulması gerektiğini açıkladı. Özellikle iki meyve için şeker deposu uyarısında bulundu. Sağlıklı beslenmek isteyenler için tüketilmesi gereken meyveleri açıklayan Karatay'ın açıklamalarını sizler için derledik. İşte tüketmeniz gereken en sağlıklı meyve...