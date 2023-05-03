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Haberler Trend Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

Canan Karatay karpuz ve kavuna karşı uyardı! Bu iki meyve için 'sıvı şeker' diyerek birçok kişiyi şoke eden Karatay, kavun ve karpuz yerine çok daha sağlıklı bir meyve önerdi. İşte detaylar.

takvim.com.tr
03.05.2023 11:14 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:14
Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

Canan Karatay şeker deposu meyvelerden uzak durulması gerektiğini açıkladı. Özellikle iki meyve için şeker deposu uyarısında bulundu. Sağlıklı beslenmek isteyenler için tüketilmesi gereken meyveleri açıklayan Karatay'ın açıklamalarını sizler için derledik. İşte tüketmeniz gereken en sağlıklı meyve...

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Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

"KAVUN KARPUZA DİKKAT"

"Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var."

Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

"Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok. Kavun, karpuzlar çıkmaya başladığında hastalarımın ürik asitleri yükseliyor."

Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

"Bu yüzden her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kavun, karpuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Çok bilinenin aksine kırmızı et, yumurta, kuru fasulye veya protein ürik asidi yükseltmez. 'Yerseniz kurtlu elma yiyin' diyorum. Kurdu yemeden elmayı yesinler."

Canan Karatay 2 meyveye savaş açtı! Guatr hastalığına, diyabete, obeziteye davetiye çıkarıyor... 1 dilimi bile sıvı şeker!

"SIVI ŞEKER"

"Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor. "

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