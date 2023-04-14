Çamaşır ve bulaşık makinesini böyle açanlar elektrikten yarı yarıya tasarruf ediyor! Kimsenin aklına gelmez! Faturanız en az...

Elektrik faturalarının yüksek gelmesi birçok ev için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun en büyük nedeni, çamaşır ve bulaşık makinelerinin uygun saatlerde çalıştırılmamasıdır. Günümüzde evlerde en çok kullanılan elektronik aletlerden biri çamaşır makinesi, diğeri ise bulaşık makinesidir. Bu iki alet, hayatımızı kolaylaştırdığı kadar elektrik faturalarımızı da artırabilir. Elektrik tüketimini azaltmak ve faturaları düşürmek için ise doğru saatlerde çalıştırmak çok önemlidir. Ay sonunda elektrik faturasının yüksek gelmesine neden olan en önemli faktörlerden biri elektronik aletlerin uygun saatlerde çalıştırılmamasıdır. Bu nedenle çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin çalıştırılacağı saatler belirleyerek faturaları düşürmek mümkündür.