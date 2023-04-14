Çamaşır ve bulaşık makinesini böyle açanlar elektrikten yarı yarıya tasarruf ediyor! Kimsenin aklına gelmez! Faturanız en az...
Elektrik faturasında tasarruf etmek için, elektronik eşyalarınızı doğru saat dilimlerinde çalıştırmanız gerekiyor. Elektrik tüketimi en yüksek olduğu saatlerde çalıştırılan elektronik eşyalar faturanın yüksek gelmesine neden olurken, en düşük saatlerde çalıştırılan elektronik eşyalar faturada tasarruf sağlayacaktır.
Elektrik faturalarının yüksek gelmesi birçok ev için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun en büyük nedeni, çamaşır ve bulaşık makinelerinin uygun saatlerde çalıştırılmamasıdır. Günümüzde evlerde en çok kullanılan elektronik aletlerden biri çamaşır makinesi, diğeri ise bulaşık makinesidir. Bu iki alet, hayatımızı kolaylaştırdığı kadar elektrik faturalarımızı da artırabilir. Elektrik tüketimini azaltmak ve faturaları düşürmek için ise doğru saatlerde çalıştırmak çok önemlidir. Ay sonunda elektrik faturasının yüksek gelmesine neden olan en önemli faktörlerden biri elektronik aletlerin uygun saatlerde çalıştırılmamasıdır. Bu nedenle çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin çalıştırılacağı saatler belirleyerek faturaları düşürmek mümkündür.
Elektriğin En Pahalı Olduğu Günler
Elektriğin en pahalı olduğu günler Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir. Bu günlerde elektrik tüketimi yüksek olduğu için fiyatlar da yüksek olmaktadır.
En Uygun Elektrik Harcama Saati
En uygun elektrik harcama saati Perşembe günüdür. Perşembe günü, elektrik fiyatları daha düşük olduğu için bu günü tercih etmek faturada tasarruf sağlayacaktır.
Elektrik Tüketiminin En Yüksek Olduğu Zaman Dilimi
Elektrik tüketiminin en yüksek olduğu zaman dilimi 17:00 - 21:00 arasıdır. Bu saatlerde çalışan elektronik eşyalar faturanın yüksek gelmesine neden olacaktır.