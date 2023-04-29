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Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

Elektrik ve su faturanızın yüksek gelmesinden şikayetçiyseniz mutlaka bunu denemelisiniz. Bilmeden yaptığınız bazı hatalar faturanızın çok daha fazla gelmesine neden oluyor.

takvim.com.tr
29.04.2023 10:44 - Son Güncelleme: 29.04.2023 10:44
Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

Çamaşır makinesini doğru şekilde kullandığınızda daha az fatura ödeyeceğinizi biliyor muydunuz? Yaptığınız birçok hata makinenizin daha çok enerji ve su harcamasına sebep oluyor. Faturalarınızın yüksek olmasından şikayetçiyseniz mutlaka denemelisiniz. İşte altın değerindeki o tavsiye…

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Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

ELEKTRİĞİN EN PAHALI OLDUĞU SAATLER

Elektrik faturasının çok daha yüksek gelmesine neden olan günlerin başında Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri gelirken 17:00 - 21:00 saat aralığı elektriğin en pahalı olduğu saatler arasındadır.

Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

PERŞEMBE 01.00-07.00 ARASI

Perşembe günü saat 01:00 - 07:00 aralığında çalıştırmanız elektrik faturasının çok daha uygun gelmesini sağlayacaktır.

Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

ÇOK SICAK DERECELERDE ÇALIŞTIRMAYIN

Harcanan enerjinin yüzde 80'i tamamen suyun ısıtılmasına gidiyor.

Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

30-40 derecenin lekeleri çıkarmayacağından endişe edenler için ise kıyafetinizin lekeli kısmına limon suyu ve karbonat koymanız tavsiye ediliyor.

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