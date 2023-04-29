Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!

Çamaşır makinesini doğru şekilde kullandığınızda daha az fatura ödeyeceğinizi biliyor muydunuz? Yaptığınız birçok hata makinenizin daha çok enerji ve su harcamasına sebep oluyor. Faturalarınızın yüksek olmasından şikayetçiyseniz mutlaka denemelisiniz. İşte altın değerindeki o tavsiye…