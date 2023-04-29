Çamaşır makinesini kullanırken.... 150 TL daha az gelecek! Su ve elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bunu bilmiyorsunuz!
Elektrik ve su faturanızın yüksek gelmesinden şikayetçiyseniz mutlaka bunu denemelisiniz. Bilmeden yaptığınız bazı hatalar faturanızın çok daha fazla gelmesine neden oluyor.
29.04.2023 10:44 - Son Güncelleme: 29.04.2023 10:44
Çamaşır makinesini doğru şekilde kullandığınızda daha az fatura ödeyeceğinizi biliyor muydunuz? Yaptığınız birçok hata makinenizin daha çok enerji ve su harcamasına sebep oluyor. Faturalarınızın yüksek olmasından şikayetçiyseniz mutlaka denemelisiniz. İşte altın değerindeki o tavsiye…