Çalışan annelere 5.892,76 TL veriliyor! SGK duyurdu: Ön başvurular kabul edilmeye devam ediyor!
Emeklilere, emekli olmak isteyenlere ve başka kategorilerde yer alan vatandaşlara sunmuş olduğu geniş kapsamlı hizmetler yardımıyla kişilerin yakın takibe aldığı kamu kurumlarından biri olan SGK, yeni dönemde hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek çalışan annelere eğitimli bakıcı desteğinin verileceğini ve ödemelerin euro cinsinden yapılacağını bildirdi.
Kadın istihdamını destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kamu kurumları aracılığı ile geliştirmiş bulunduğu kadın girişimci projeleri ve başka projeler ile bu destek düşüncesinin gerisinde durmaya devam ediyor. Yakın dönemde SGK doğrultusundan tasarlanan bir yeni hizmeti daha kadınların istihdamını desteklemek hedefi ile kamuoyuna duyuran devlet, söz hususu yeni hizmetin çalışma hayatına dahil olmak isteyen ya da sahip olunan işini çocuğuna bakacak kimsesi olmadığını amacıyla bırakmak mecburiyetinde olan bayanları kapsadığını bildirdi.
Sosyal Emniyet Kurumu Eğitimli Bakıcı Desteği
SGK anne olduktan sonra çalışma hayatına son vermek mecburiyetinde kalmış olan ya da çocuk sahibi bulunduğu ve çevresinde çocuklarına bakacak itimat edilir birilerine sahip olmadığı amacıyla çalışma hayatına hiç atılamamış kadınlar amacıyla yeni proje geliştirmiş bulunduğunu duyurdu. Hala ön başvuruları kabul eden SGK, alakalı projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşılmış olan eğitimli bakıcı desteği projesine göre çocuğuna bakmak amacıyla MEB ya da Türkiye İş Kurumu bakıcı sertifikalarından birine sahip olan personeli işe alabilmek isteyen kadınlara, 325 Euro'ya kadar nakdi yardımın uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.
SGK Eğitimli Bakıcı Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
SGK doğrultusundan tasarlanmış olan Eğitimli Bakıcı Desteği projesinden yararlanarak çocuğunun bakımını eğitimli bireylerin ellerine bırakmak ve bu esnada da hem kendini ilerletmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla iş hayatına dönmek isteyen kadınların sağlamaları gereken hizmet müracaat şartları şu şekilde belirlendi: