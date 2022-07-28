Çalışan annelere 5.892,76 TL veriliyor! SGK duyurdu: Ön başvurular kabul edilmeye devam ediyor!

Kadın istihdamını destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kamu kurumları aracılığı ile geliştirmiş bulunduğu kadın girişimci projeleri ve başka projeler ile bu destek düşüncesinin gerisinde durmaya devam ediyor. Yakın dönemde SGK doğrultusundan tasarlanan bir yeni hizmeti daha kadınların istihdamını desteklemek hedefi ile kamuoyuna duyuran devlet, söz hususu yeni hizmetin çalışma hayatına dahil olmak isteyen ya da sahip olunan işini çocuğuna bakacak kimsesi olmadığını amacıyla bırakmak mecburiyetinde olan bayanları kapsadığını bildirdi.