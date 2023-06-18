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Çalıların arasından çıkıp, dehşet saçıyorlar! Sokak ortasında kabus! Türkiye'nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar korku içinde

Ankara'da Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yılanların zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmaları nedeniyle, bu durum günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Yılanlar, doğal yaşam alanlarında bulundukları gibi zaman zaman insan yerleşim bölgelerine de girebiliyorlar. Çiğdemtepe mahallesindeki vatandaşlar, özellikle bahçelerinde yılanlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, bahçe işleriyle uğraşanlar, çocukları olan aileler ve evcil hayvan sahipleri için endişe verici bir durum oluşturuyor.

takvim.com.tr
18.06.2023 13:35 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:35
Çalıların arasından çıkıp, dehşet saçıyorlar! Sokak ortasında kabus! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar korku içinde

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, son dönemlerde zor günler geçiriyor. Mahallede yılanlar, fareler ve başıboş köpeklerin artması nedeniyle tedirginlik yaşıyorlar. Bu durum, mahalle sakinlerini endişelendiriyor ve çözüm arayışına sevk ediyor.

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Çalıların arasından çıkıp, dehşet saçıyorlar! Sokak ortasında kabus! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar korku içinde

Başıboş köpekler ise mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Özellikle sürü halinde dolaşan köpekler, saldırgan davranışlar sergileyebiliyor ve insanların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

Çalıların arasından çıkıp, dehşet saçıyorlar! Sokak ortasında kabus! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar korku içinde

Vatandaşlar, işe veya okula gitmek için dışarı çıktıklarında bu köpek sürüleriyle karşılaşmaktan dolayı endişe duyuyor. Mahalle sakinleri, bu sorunlarla başa çıkabilmek için belediyeden yardım istiyor.

Çalıların arasından çıkıp, dehşet saçıyorlar! Sokak ortasında kabus! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar korku içinde

İlaçlama çalışmalarının yapılmasını, başıboş köpeklerin barınaklara götürülmesini talep ediyorlar. Özellikle çocuklar, güvenli bir şekilde dışarı çıkamamaktan dolayı tedirginlik yaşıyor.

Çalıların arasından çıkıp, dehşet saçıyorlar! Sokak ortasında kabus! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar korku içinde

Vatandaşlar, daha önce belediyeye bu konuda şikayetlerini ilettiklerini ancak henüz bir sonuç alamadıklarını ifade ediyorlar.

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