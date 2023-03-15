Büyük sırrınız ifşa oldu! Doğum tarihinizin son rakamı 2, 3, 4, 5 ise eyvah eyvah!

Her yılın bir hayvan sembolüne sahip olduğu ve 12 yıllık bir döngüye dayanan Çin takvimi, doğum tarihinin son rakamına göre önemli bilgiler veriyor. Hayatınızın çok kıymetli sırları doğum yılınızın son rakamında yatıyor. Bu rakamlar kişiliğiniz ve yaşamınız hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Element türünüz doğum yılınızın son rakamına bakarak belirlenebiliyor. Aşağıda kişiliğinizi ve yaşamınızı etkileyen rakamların anlamları tek tek paylaşıyoruz.