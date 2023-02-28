Büyük Marmara depremi nerede, kaç şiddetinde olacak? Hangi illeri etkileyecek? İstanbul depremi olacak mı, ne zaman 2023?
Olası İstanbul depremi vatandaşlarda büyük korku yaratırken, konuya ilişkin açıklamalar da yakından takip ediliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta da Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Son olarak da 27 Şubat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki İstanbul depremi olacak mı, ne zaman? Büyük Marmara depremi nerede, kaç şiddetinde olacak? Hangi illeri etkileyecek?
İstanbul depremi olacak mı, ne zaman sorusu, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası gündemde İstanbullular tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Son olarak Kandilli Rasathanesi Müdürü ve Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğu belirtildi. Peki Büyük Marmara depremi nerede, kaç şiddetinde olacak? Hangi illeri etkileyecek?
İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN?
Uzman isimlerden olası İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalar geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu açıkladı.
Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi. "Bazen fısıltı gazetesi haberleri, sosyal ve ekonomik hayata depremden daha çok zarar veriyor" diyen Kalafat, "Bizim öncelikle yapma istediğimiz afet bilincini toplumda yerleştirmek ve deprem zararlarını en aza indirmek. Depreme dayanıklı bina yapımının sağlanması ve can kayıplarını en aza indirmek çok önemli" şeklinde konuştu.
İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!
İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.
KUZEY MARMARA EN ÇOK İSTANBULU ETKİLEYECEK!
Kahramanmaraş merkezli depremin İstanbul'da olması durumunda sonuçlarının daha ağır olacağına işaret ederek Prof. Dr. Ercan, şöyle devam etti:
"Türkiye tamamen göçer. Zaten biz bu kurguyu İstanbul için hazırlıyorduk. Marmara'nın çevresinde 25 milyon kişi yaşıyor. Marmara'da olan her deprem 150 kilometre uzağı etkiliyor. Yani Gölcük depremi İstanbul depremidir, İstanbul depremi Gölcük depremi olacaktır. Aynı zamanda Yalova depremi, Karamürsel, Tekirdağ depremi olacaktır.