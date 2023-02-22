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Haberler Trend Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli'den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7'nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli'den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7'nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Büyük İstanbul depremi için uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye son günlerde yaşanan depremler nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde. 11 ilde yaşanan büyük acının ardından gözler İstanbul depremine çevrildi. Vatandaşlar arama motorlarında, "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul depremi ile ilgili son açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Peki, Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.02.2023 12:06 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:06
Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli’den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7’nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Ülkemizde yıkıma neden olan depremelerin ardından İstanbul depremi için gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak? Kaç şiddetinde olacak? İşte tüm detaylar ve açıklamalar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli’den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7’nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul'da 2030 yılına kadar yüzde 64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacaktır" dedi.

Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli’den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7’nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, ülkenin 10 ilinde 13.5 milyon nüfusun yaşadığı 500 kilometrelik alanda büyük bir yıkıma yol açtı.

Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli’den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7’nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

İki büyük depremin ardından dün de Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldi.

Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli’den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7’nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Depremlerin ardından olası Marmara ve İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı.

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