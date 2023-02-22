Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli'den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7'nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...
Büyük İstanbul depremi için uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye son günlerde yaşanan depremler nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde. 11 ilde yaşanan büyük acının ardından gözler İstanbul depremine çevrildi. Vatandaşlar arama motorlarında, "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul depremi ile ilgili son açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Peki, Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? İşte detaylar...
22.02.2023 12:06 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:06
Ülkemizde yıkıma neden olan depremelerin ardından İstanbul depremi için gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak? Kaç şiddetinde olacak? İşte tüm detaylar ve açıklamalar haberimizde...
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul'da 2030 yılına kadar yüzde 64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacaktır" dedi.
Depremlerin ardından olası Marmara ve İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı.