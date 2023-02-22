Büyük İstanbul depremi 7 sene içinde mi olacak? Kandilli’den açıklama: %64 olasılık var! Marmara kolu 7’nin üzerinde deprem üretecek! 2030 yılına kadar...

Ülkemizde yıkıma neden olan depremelerin ardından İstanbul depremi için gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak? Kaç şiddetinde olacak? İşte tüm detaylar ve açıklamalar haberimizde...