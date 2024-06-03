Büyük gezegen geçidi için son saatler! Bugün itibariyle başlıyor! 6 gezegen birleşip...

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Astronomi ve astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor! 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde, Güneş Sistemi'nde bulunan altı gezegen, gökyüzünde nadir görülen bir hizalanma ile büyüleyici bir gösteri sunacak. Bu olağanüstü fenomen, Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs'ün birbiri ardına sıralanmasıyla gerçekleşecek. İşte detaylar...