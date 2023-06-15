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Haberler Trend Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yılan vakaları artış gösteriyor ve insanlar tedirginlik yaşıyor. Son günlerde Kastamonu'da gerçekleşen olay, bu endişeyi bir kez daha gündeme getirdi. Kastamonu ilinde meydana gelen olayda, sokak ortasında dev bir yılanın görülmesi vatandaşları şaşkına çevirdi. Sokaklarda dolaşan insanların gözleri önünde gerçekleşen bu olay, tedirginliği artırdı ve çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dev yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına geri bıraktı.

takvim.com.tr
15.06.2023 12:50 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:50
Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Kastamonu'da bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın görülmesi, vatandaşları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu olay, bölgedeki halk arasında tedirginlik yaratırken, cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, bahçede dolaşan dev yılanın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı henüz netlik kazanmamış olsa da, vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izlediklerini belirttiler. Yılanın bahçeden çıkarak yeşil bir alanda kaybolduğunu ifade eden görgü tanıkları, güvenlik önlemlerinin alınması ve yılanın yakalanması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ortaya koydular.

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Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Bu olay, Afrika'da yaşanan yılan vakalarını hatırlatırken uzmanlar da bölge halkını yılan saldırıları konusunda uyarıyor. Yetkili isimler yılan vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artabileceğine dikkat çekti.

Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Kastamonu'da görülen yılanın zehirli bir engerek olduğu belirlendi. Engerek yılanları, zehirli olmaları ve tehlikeli bir ısırığa sahip olmalarıyla bilinir. Bu nedenle uzmanlar, halkın yılan saldırılarına karşı dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını öneriyor.

Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Diğer bir olay ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, sürü halinde görüntülendi.

Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Koca engerek yılanı, tek bir ısırığının bile insanı öldürme potansiyeline sahip olduğu bilinen bir türdür. Bu tür yılanlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaşam alanı buluyor.

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