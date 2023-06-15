Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz

Kastamonu'da bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın görülmesi, vatandaşları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu olay, bölgedeki halk arasında tedirginlik yaratırken, cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, bahçede dolaşan dev yılanın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı henüz netlik kazanmamış olsa da, vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izlediklerini belirttiler. Yılanın bahçeden çıkarak yeşil bir alanda kaybolduğunu ifade eden görgü tanıkları, güvenlik önlemlerinin alınması ve yılanın yakalanması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ortaya koydular.