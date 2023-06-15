Burası Tanzanya veya Afrika ülkesi değil Türkiye! O ilimizde istila başladı! Sokak ortasında akılları aldı! Vatandaşlar çaresiz
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yılan vakaları artış gösteriyor ve insanlar tedirginlik yaşıyor. Son günlerde Kastamonu'da gerçekleşen olay, bu endişeyi bir kez daha gündeme getirdi. Kastamonu ilinde meydana gelen olayda, sokak ortasında dev bir yılanın görülmesi vatandaşları şaşkına çevirdi. Sokaklarda dolaşan insanların gözleri önünde gerçekleşen bu olay, tedirginliği artırdı ve çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dev yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına geri bıraktı.
Kastamonu'da bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın görülmesi, vatandaşları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu olay, bölgedeki halk arasında tedirginlik yaratırken, cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, bahçede dolaşan dev yılanın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı henüz netlik kazanmamış olsa da, vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izlediklerini belirttiler. Yılanın bahçeden çıkarak yeşil bir alanda kaybolduğunu ifade eden görgü tanıkları, güvenlik önlemlerinin alınması ve yılanın yakalanması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ortaya koydular.
Bu olay, Afrika'da yaşanan yılan vakalarını hatırlatırken uzmanlar da bölge halkını yılan saldırıları konusunda uyarıyor. Yetkili isimler yılan vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artabileceğine dikkat çekti.
Diğer bir olay ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, sürü halinde görüntülendi.