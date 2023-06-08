Burası Afrika değil Türkiye! Görünce bir daha oraya adım bile atamayacaksınız: Dünyanın en zehirli yılanı o ilimizde görüldü

Türkiye'de görülen çöl kobrası tehlikeli özelliğiyle dikkat çekiyor ve ilkbaharla birlikte ortaya çıkıyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte doğanın canlanması ve sıcak havaların gelmesi bazı tehlikeli canlıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kene ve yılanlar, özellikle dağlık alanlar ve tarlalarda daha sık görülürken Türkiye'de bulunan çöl kobrası gibi tehlikeli yılanlar vatandaşları ürpertiyor.