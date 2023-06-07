Burası Afrika değil Türkiye! Dünyanın en zehirli yılanı o ilimizde görüldü: Görünce bir daha oraya adım bile atamayacaksınız
Türkiye'de görülen çöl kobrası tehlikeli özelliğiyle dikkat çekiyor ve ilkbaharla birlikte ortaya çıkıyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte doğanın canlanması ve sıcak havaların gelmesi bazı tehlikeli canlıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kene ve yılanlar, özellikle dağlık alanlar ve tarlalarda daha sık görülürken Türkiye'de bulunan çöl kobrası gibi tehlikeli yılanlar vatandaşları ürpertiyor.
07.06.2023 15:10 - Son Güncelleme: 07.06.2023 15:10
İlkbaharın gelmesiyle birlikte kene ve yılanların varlığı yeniden hissedilmeye başlandı. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilecek zehre sahip olan kral kobra adeta tüm dünyaya korku salıyor. Özellikle dağlık alan ve tarlalarda sıklıkla görülen yılanlar vatandaşları ürpertiyor. Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor.
Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acıyla ölüm neden oluyor. Çöl kobrasının besinleri arasında küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri yer alıyor.