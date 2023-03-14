Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

Bunu yapan hastalık yüzü görmüyor. Mutlaka yiyecek listenize alın. Adeta bir mikrop savar. Gramı bile çok değerli. Dut kurusunun faydaları saymakla bitmiyor. Adeta bir mikrop savar olarak adlandırılıyor ve bunu yiyen kışın hastalık yüzü görmüyor. Ancak tabii her şeyi ölçülü olarak tüketmek gerekiyor. Dut kurusu yüksek şeker içeriği nedeniyle fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açabiliyor. Öte yandan bazı kişilerin alerjik reaksiyonlar gösterebileceği bir besin olduğu için, alerjik reaksiyon riski olan kişilerin tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye ediliyor.