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Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

Dut kurusu, lezzetli bir atıştırmalık olmanın yanı sıra sağlığımıza önemli faydalar sağlıyor. Dut kurusu, düşük kalorili bir yiyecek olarak tercih edilen kuru meyveler arasında çok seviliyor ve birçok faydası bulunuyor. Yaklaşık 80 gram karbonhidrat, 350 mg kalsiyum içeren bu şifalı meyvenin kurusu hem çerez hem kaynatılarak çay gibi tüketilebiliyor. Şimdi bu şifa deposu besinin faydalarını sizlere tek tek anlatıyoruz.

takvim.com.tr
14.03.2023 10:32 - Son Güncelleme: 14.03.2023 10:32
Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

Bunu yapan hastalık yüzü görmüyor. Mutlaka yiyecek listenize alın. Adeta bir mikrop savar. Gramı bile çok değerli. Dut kurusunun faydaları saymakla bitmiyor. Adeta bir mikrop savar olarak adlandırılıyor ve bunu yiyen kışın hastalık yüzü görmüyor. Ancak tabii her şeyi ölçülü olarak tüketmek gerekiyor. Dut kurusu yüksek şeker içeriği nedeniyle fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açabiliyor. Öte yandan bazı kişilerin alerjik reaksiyonlar gösterebileceği bir besin olduğu için, alerjik reaksiyon riski olan kişilerin tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye ediliyor.

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Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

İşte dut kurusunun faydaları...

Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

Yüksek lif içeriği

Dut kurusu yüksek miktarda lif içerir ve bu da sindirim sağlığına yardımcı olur, bağırsakları temizler ve kabızlığı önler.

Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

Antioksidanlar açısından zengin

Dut kurusu antioksidanlar açısından zengindir ve bu da vücudu serbest radikallerden korur ve kanser riskini azaltır.

Bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Mutlaka yiyecek listenize alın! Adeta bir mikrop savar! Gramı bile çok değerli

Kilo kontrolüne yardımcı

Dut kurusu düşük kalorili bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir ve tokluk hissi verir. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olur.

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