Bunu öğrenenler şaşkına döndü! Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların nevri döndü! Hemen yapın!

Cep telefonları, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte birçok gelişmiş özellik sunmaktadır. Bunların arasında gizli kodlar da yer almaktadır. Bu kodlar, telefon kullanıcıları arasında büyük merak uyandırmaktadır. Özellikle #33 tuşlamasıyla aktif hale gelen özellik, arama ve mesajlaşma engelleme gibi fonksiyonları barındırmaktadır. #33 tuşlamasıyla aktif hale gelen özellik, kullanıcıların belirli numaralardan gelen aramaları veya mesajları engellemesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede, istenmeyen kişilerin sürekli olarak arama veya mesaj göndermesi durumunda, kullanıcılar kendilerini rahatsız edici iletişimlerden koruyabilmektedir.