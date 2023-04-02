Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar! Bilim insanları önerdi, satış patlaması yaşandı

Uzun ve sağlıklı yaşam herkesin arzusudur. Ancak, günümüzde stresli yaşam tarzı, iş yoğunluğu ve yanlış beslenme alışkanlıkları insanların bu hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Neyse ki, uzun yaşamanın sırrı artık çözülmüş durumda. Yapılan bir araştırmada, Japonya'daki Okinawa, İtalya'daki Sardunya, Yunanistan'daki İkarya ve ABD'deki Kaliforniya gibi "Mavi Bölgeler" olarak adlandırılan yerlerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları incelenmiş ve daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı tespit edilmiştir.