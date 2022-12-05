Vav TV İzle
Haberler Trend Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Mutfaklarda yaşamı basitleştiren eşyalardan biri de bulaşık makineleridir. Yılarca kullanılan bulaşık makineleri bir bakmışız bulaşığı iyi temizlememiş. Deterjan, makine ayarı ve makinenin doluluk seviyesi aynıdır lakin eskisi gibi pırıl pırıl yıkamamıştır. Su lekeleri, deterjan kalıntıları, yağ ve kir izi kalması oldukça can sıkıcıdır. Bu hususta yarar sağlayacak önerileri bilmekte yarar vardır.

takvim.com.tr
05.12.2022 09:50 - Son Güncelleme: 05.12.2022 09:50
Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Özellikle bir arızası olmaksızın kötü yıkayan bulaşık makinesinin gider borusuna baktırmak gerekir. Bu prosedürü bir uzmanın yapması önerilmektedir. Çok doldurulan bir makine gene iyi yıkamayacaktır. Bu halde doğru kullanım koşullarını bilmek gerekir. Birçok doğru tanınan hatalı nedeniyle bulaşık makineleri temiz yıkamayı bırakmaktadır. Bulaşık makinesinden bulaşıklarınızın hijyenik çıkmasını istiyorsanız, bu kuşkusuz ki mümkün!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Bulaşıkların Makineden Tertemiz Çıkması Olası

Her hangi bir teknik bozukluğu olmayan bulaşık makinemizin niçin iyi yıkamadığına bir bakılması gerekmektedir.

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Makinenin tuzu ve parlatıcısının eksik edilmemesi ışıl ışıl parlayan bulaşıklar yıkanmasını sağlar.

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Eğer sular kireçliyse, bilhassa bardaklarda beyaz lekeler kalacaktır.

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor!

Parlatıcı gözüne koyulacak olan bir oran sirke kireç lekesini önleyecek, bulaşıkların ışıldamasını sağlayacaktır.

SON DAKİKA