Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın
Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın... Bir Twitter kullanıcısı tarafından üzerinde leopar kamufle edilmiş bir fotoğraf paylaşıldı.
"Bu resimde bir leopar var. Onu tespit etmeye çalışın. Oyun amaçlı değil" diye tweet attıldı. Aşağıdaki resme bir bakın.
Leoparı buldun mu?
Değilse, sizin için açıklıyoruz. Sağ alta bakın ve bir ağaç ile çimenli bir manzarada kamufle edilmiş Leoparı bulabileceksiniz.
Kedi
Twitter yine kamufle edilmiş bir kedinin bulunduğu bir fotoğraf yayınlandı. "Bu resimde bir kedi var" diye tweet atıldı. Aşağıdaki resme bir göz atın.
Kar Leoparı
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Saurabh Desai'nin tıkladığı, içinde Snow Leopard'ın bulunduğu bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafı 'Kamuflaj sanatı' başlığıyla Instagram'da paylaştı. Aşağıdaki resme bir göz atın.
Bunu tespit etmek son derece zor. Görüntüyü yakınlaştırmanızı öneririz ve Snow Leopard'ın uçurumdan inmeye çalıştığını fark edebileceksiniz.