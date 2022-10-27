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Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın... Bir Twitter kullanıcısı tarafından üzerinde leopar kamufle edilmiş bir fotoğraf paylaşıldı.

takvim.com.tr
27.10.2022 09:50 - Son Güncelleme: 27.10.2022 09:50
Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Resimlerde, insanların gözlerini sorgulamasına neden olan kamufle edilmiş hayvanlar var. Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Çılgın ve akıllara durgunluk veren içeriğe sahip gönderiler sosyal medyada viral oluyor. Bizlerde daha fazla haberler yapıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

"Bu resimde bir leopar var. Onu tespit etmeye çalışın. Oyun amaçlı değil" diye tweet attıldı. Aşağıdaki resme bir bakın.

Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Leoparı buldun mu?

Değilse, sizin için açıklıyoruz. Sağ alta bakın ve bir ağaç ile çimenli bir manzarada kamufle edilmiş Leoparı bulabileceksiniz.

Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Kedi

Twitter yine kamufle edilmiş bir kedinin bulunduğu bir fotoğraf yayınlandı. "Bu resimde bir kedi var" diye tweet atıldı. Aşağıdaki resme bir göz atın.

Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Kediyi buldun mu?

Sağ alta bakın ve pencere camında kamufle edilmiş bir kedi bulacaksınız.

Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Kar Leoparı

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Saurabh Desai'nin tıkladığı, içinde Snow Leopard'ın bulunduğu bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafı 'Kamuflaj sanatı' başlığıyla Instagram'da paylaştı. Aşağıdaki resme bir göz atın.

Bulamayan göz doktorunun yolunu tutar! Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları ortaya çıkartın

Bunu tespit etmek son derece zor. Görüntüyü yakınlaştırmanızı öneririz ve Snow Leopard'ın uçurumdan inmeye çalıştığını fark edebileceksiniz.

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