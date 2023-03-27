Bugün sıcak havanın son günü! Meteoroloji son dakika il il uyardı! Çarşamba gününe dikkat! Kış asıl şimdi geliyor!

Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sıcak ve soğuk günleri ardı ardına yaşıyoruz. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına kilitlendi. Günümüzde hava durumu tahminleri milyonlarca insanın günlük hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle kış aylarında yapılan uyarılar yakından takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda pazar gününden itibaren ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava görülecek.