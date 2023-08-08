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Bugün saat 09.00'da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya'da akşama kadar...

A101, BİM, ŞOK saat 09.00'da kapılarını açıyor. Her hafta kampanya başlatan 3 zincir market Ağustos ayına özel indirimlerini duyurdu. A101, BİM ve ŞOK, geniş ürün yelpazesi içerisinde yer alan gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, ev tekstili ve elektronik ürünler gibi birçok farklı kategorideki ürünleri indirimli fiyatlarla sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve diğer tüm illerde indirimli ürünleri akşam saat 21.30'a kadar alabilirsiniz. İşte 8 Ağustos 2023 A101, BİM, ŞOK kataloğu.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:00
Bugün saat 09.00’da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya’da akşama kadar... 1

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, BİM ve ŞOK, Ağustos ayına özel indirim kampanyalarıyla müşterilerini karşılıyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdikleri kampanyalarıyla dikkat çeken bu üç zincir market, saat 09.00'da kapılarını açarak müşterilerine geniş ürün yelpazesiyle uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuyor. A101, BİM ve ŞOK Ağustos ayı kampanyalarıyla birlikte birçok üründe önemli indirimler ve fırsatlar sundu. Tüketiciler, bu kampanyalar sayesinde ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabilecekleri gibi, yayınlanan kataloglar ile hangi ürünlerde, ne kadar indirim olduğunu görebiliyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...

Bugün saat 09.00’da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya’da akşama kadar... 2

BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2023

BİM sabah saatlerinde yeni kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de nelerin indirime girdiği belli oldu. İşte başta BİM olmak üzere 3 zincir marketin güncel fiyat listesi...

Bugün saat 09.00’da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya’da akşama kadar... 3
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