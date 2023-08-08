Bugün saat 09.00'da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya'da akşama kadar...

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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, BİM ve ŞOK, Ağustos ayına özel indirim kampanyalarıyla müşterilerini karşılıyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdikleri kampanyalarıyla dikkat çeken bu üç zincir market, saat 09.00'da kapılarını açarak müşterilerine geniş ürün yelpazesiyle uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuyor. A101, BİM ve ŞOK Ağustos ayı kampanyalarıyla birlikte birçok üründe önemli indirimler ve fırsatlar sundu. Tüketiciler, bu kampanyalar sayesinde ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabilecekleri gibi, yayınlanan kataloglar ile hangi ürünlerde, ne kadar indirim olduğunu görebiliyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...