Bugün Kadir gecesi mi 2023? 17 Nisan Pazartesi ne kandili? Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?

Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi idrak edilecek. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki, Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar...