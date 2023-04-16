Bugün Kadir gecesi mi 2023? 17 Nisan Pazartesi ne kandili? Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?
Kadir gecesinde Kur'an'ı Kerim indirilmeye başlamış, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Peki, bugün Kadir gecesi mi 2023? 17 Nisan Pazartesi ne kandili? Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar...
16.04.2023 15:39 - Son Güncelleme: 16.04.2023 15:39
Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi idrak edilecek. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki, Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar...
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.