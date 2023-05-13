Vav TV İzle
Haberler Trend Bugün için önlem alın saat 09:00'da başladı 17:00'ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

Bugün için önlem alın saat 09:00'da başladı 17:00'ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olarak bilinirken, bugün itibarıyla uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanacağı uyarısı yapıldı. 13 Mayıs Cumartesi günü için duyurulan bu kesintinin birkaç saatten fazla süreceği belirtiliyor. Elektrik kesintilerinin ilçe bazında ayrıntıları ve kesinti süreleri ise aşağıda yer alıyor.

takvim.com.tr
13.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 13.05.2023 11:32
Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmasıyla bilinirken bugün yaşanacak olan planlı elektrik kesintileri konusunda İstanbullulara önemli bir duyuru yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

İstanbul genelindeki ilçelerde kesinti yaşanacak ve bu durum hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar:

Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

Güncel verilere göre İstanbul, yaklaşık 15 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri konumunda bulunuyor.

Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

Bu kadar yoğun bir nüfusun yaşadığı İstanbul'da elektrik kesintileri, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyebilmektedir.

Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...

Bugün için birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA