Bugün için önlem alın saat 09:00'da başladı 17:00'ye kadar sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir...
İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olarak bilinirken, bugün itibarıyla uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanacağı uyarısı yapıldı. 13 Mayıs Cumartesi günü için duyurulan bu kesintinin birkaç saatten fazla süreceği belirtiliyor. Elektrik kesintilerinin ilçe bazında ayrıntıları ve kesinti süreleri ise aşağıda yer alıyor.
13.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 13.05.2023 11:32
İstanbul genelindeki ilçelerde kesinti yaşanacak ve bu durum hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar:
Bu kadar yoğun bir nüfusun yaşadığı İstanbul'da elektrik kesintileri, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyebilmektedir.