Bu zeka bulmacası büyüteç gibi göz istiyor! 100 kişiden 3'ü bile çözemedi! İlk hangi kelebek çiçeğe ulaşır?

Bulmacalar, bilmeceler ve zeka testleri genellikle bir kişinin zekasını, gözlem becerilerini, hafızasını ölçmek için kullanılıyor. Bugün sizin için eğlenceli bir zeka bulmacamız var. Labirentlerin içerisinde yer alan kelebeklerden hangisinin ilk olarak çiçeğe ulaşacağı binlerce kişinin kafasını karıştırdı. Şimdi aşağıdaki labirentte 13 saniye içinde çiçeğe önce hangi kelebeğin ulaşacağını bulmaya çalışın.