Bu zeka bulmacası büyüteç gibi göz istiyor! 100 kişiden 3'ü bile çözemedi! İlk hangi kelebek çiçeğe ulaşır?
100 kişiden 3'ü bile çözemedi. Bu zeka bulmacası büyüteç gibi göz istiyor! İlk hangi kelebek çiçeğe ulaşır sorusu bu zeka bulmacasında insanlara yöneltiyor. Bugün size çok sürükleyici ve heyecan verici bir zeka bulmacası sunuyoruz. Zekanızı test etmek istiyorsunuz bu zeka oyunu tam size göre. Şimdi sizleri gözlem becerilerinizi ve IQ'nuzu test edecek görselle baş başa bırakıyoruz. İlk hangi kelebeğin çiçeğe ulaşacağını tespit edin.
19.02.2023 13:22 - Son Güncelleme: 19.02.2023 13:22
Bulmacalar, bilmeceler ve zeka testleri genellikle bir kişinin zekasını, gözlem becerilerini, hafızasını ölçmek için kullanılıyor. Bugün sizin için eğlenceli bir zeka bulmacamız var. Labirentlerin içerisinde yer alan kelebeklerden hangisinin ilk olarak çiçeğe ulaşacağı binlerce kişinin kafasını karıştırdı. Şimdi aşağıdaki labirentte 13 saniye içinde çiçeğe önce hangi kelebeğin ulaşacağını bulmaya çalışın.
Bulmacalar ayrıca sizi rekabetçi bir ortama soktukları ve başarmanızı sağladıkları için sizi motive eder.
Kelebekler, dünyadaki en büyüleyici yaratıklardan biridir. Bu renkli kelebekler her bahçenin güzelliğini yükseltir.