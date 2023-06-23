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Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Bilim insanları, Vocal Tract Organ adı verilen bir cihaz kullanarak yapay bir gırtlak sesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, ses üretimindeki mekanizmayı anlamak ve yapay ses sentezi alanında ilerlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Deneyler, bilim insanlarının kendi verilerini kullanarak yapılmış olsa da, her bir deneyde farklı sonuçlar elde edilmesine neden oldu.

takvim.com.tr
23.06.2023 12:58 - Son Güncelleme: 23.06.2023 12:58
Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini merak eden bilim insanları, İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri ilginç bir deney ile bu soruya cevap aradılar. Bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) gibi teknolojileri kullanan araştırmacılar, mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştılar. Ancak elde ettikleri sonuçlar, bekledikleri gibi olmadı.

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Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Araştırmanın öncülerinden John Schofield, bu çalışmayı neden yaptıklarını "Geçmişte var olan bir sesi yeniden ortaya çıkarabilir miyiz?" sorusuyla açıklıyor.

Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Schofield, o dönemdeki kültürü daha iyi anlamak ve insanların geçmişle iletişim kurabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu deneyi gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Bu tür çalışmaların, müzelerde ve tarihi mekanlarda geçmişle bağlantı kurmaya yönelik deneyimleri artırabileceğini ifade ediyor.

Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Bilim insanları, bu deneyin ilk hedeflerine ulaşmış durumda. Bir sonraki aşamada ise bir kelime ya da cümle oluşturabilecek seviyede daha gerçekçi sesler elde etmeyi hedefliyorlar.

Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Schofield, Nesyamun gibi mumyalanan firavunlara ait vücutların 3000 yıldır korunduğunu ve yumuşak dokularının hala var olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ileride, bu mumyalardan elde edilen sesleri daha gerçekçi bir şekilde taklit edebilmeyi umuyor.

Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Bu çalışma, tarihi figürlerin seslerinin canlandırılması konusunda ilginç bir adım oluştururken, daha fazla araştırma ve geliştirme gerektiren bir konu olarak da dikkat çekiyor.

Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!
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