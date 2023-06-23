Bu zamana kadar yapılmayan yapıldı! Dünya şaşkına döndü! 3000 yıllık mumya böyle konuşturuldu!
Bilim insanları, Vocal Tract Organ adı verilen bir cihaz kullanarak yapay bir gırtlak sesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, ses üretimindeki mekanizmayı anlamak ve yapay ses sentezi alanında ilerlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Deneyler, bilim insanlarının kendi verilerini kullanarak yapılmış olsa da, her bir deneyde farklı sonuçlar elde edilmesine neden oldu.
23.06.2023 12:58 - Son Güncelleme: 23.06.2023 12:58
Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini merak eden bilim insanları, İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri ilginç bir deney ile bu soruya cevap aradılar. Bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) gibi teknolojileri kullanan araştırmacılar, mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştılar. Ancak elde ettikleri sonuçlar, bekledikleri gibi olmadı.