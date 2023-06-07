Bu yiyecekler hemen öldürüyor! Kısa sürede ölüm garantili dünyanın en tehlikeli yiyeceği açıklandı! Evlerimizde var

Margarin: Ham maddesi olan yağların bitkisel özellik taşımalarına karşın üretim süreci sentetik ve yapaydır. Sonuç olarak da zamanla kalp hastalığı gibi olumsuz durumlara neden olabilir. Kolesterol oranını yükseltmesi de bir başka olumsuz etkisidir. Yeni doğum yapmış annelerin sütünü azaltabilir.