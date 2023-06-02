Bu yeni yöntemle paranızı böyle alıyorlar! Üzerine ev ve arsa tapusu olanlara tarumar edecek uyarı
Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağa düşürmek için tapu müdürlüklerinde işlem yapacak kişilerin peşine düşüyor. İlanlar üzerinden ucuz ev veya arsa fırsatları sunarak vatandaşların ilgisini çekiyorlar. Anlaşma sağlamak için görüşme ayarlayan dolandırıcılar, tapu sahibinin çalıştığını bahane ederek mesai saati bitimine yakın son randevu saatini talep ediyorlar.
Son yıllarda Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarındaki hızlı yükseliş, birçok vatandaşı ev veya arsa sahibi olma hayaliyle harekete geçiriyor. Ancak maalesef, bu yükseliş dolandırıcıların da dikkatini çekiyor ve vatandaşları hedef alabilecekleri yeni fırsatlar sunuyor. Son zamanlarda tapu sahibi olmak isteyenleri tuzağa düşürmek için yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.
Tapuda buluşan taraflar, işlem için sıra beklerken dolandırıcılar alıcıdan ödeme yapılacağı bahanesiyle paranın hesaba aktarılmasını istiyorlar.
Maalesef, tapuda sıra beklenmesi nedeniyle vatandaşlar bu talebi şüphelenmeden yerine getiriyor ve parayı karşı tarafa gönderiyor. Ancak dolandırıcılar, burada paranın hesaba aktarılmadığını iddia ederek oyalama taktiği kullanıyorlar.
Böylelikle tapu işlemi için mesai saati sona eriyor ve tapunun devri için bir sonraki güne randevu alınıyor. Ancak tapusunu devredecek kişi tapuya gelmiyor ve dolandırıcılar kayıplara karışıyor.