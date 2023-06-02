Bu yeni yöntemle paranızı böyle alıyorlar! Üzerine ev ve arsa tapusu olanlara tarumar edecek uyarı

Son yıllarda Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarındaki hızlı yükseliş, birçok vatandaşı ev veya arsa sahibi olma hayaliyle harekete geçiriyor. Ancak maalesef, bu yükseliş dolandırıcıların da dikkatini çekiyor ve vatandaşları hedef alabilecekleri yeni fırsatlar sunuyor. Son zamanlarda tapu sahibi olmak isteyenleri tuzağa düşürmek için yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.