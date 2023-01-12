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Haberler Trend Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

2023 dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Ülkelerin pasaport gücünü sıralayan İngilliz vize şirketi, vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre değerlendirmede bulundu. En güçlü pasaportların zirvesinde Japonya yer alırken Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkeler son sıralara yerleşti.

takvim.com.tr
12.01.2023 10:38 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:09
Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin sırası ise...

Londra merkezli bir şirket dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını sıraladı. 100 ülke arasından birinci olan ülke birçok kişinin tahmin ettiği gibi oldu. Fakat Türkiye'nin yer aldığı sıra oldukça şaşırtıcı. İşte dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları...

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Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin sırası ise...

1 JAPONYA

193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Japonya 5 yıl üst üste dünyanın en güçlü pasaportu seçilirken Afganistan dünyanın en zayıf pasaportu seçildi.

Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin sırası ise...

2 SİNGAPUR

Singapur 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarak 2. sırada yer aldı.

Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin sırası ise...

3 ALMANYA VE İSPANYA

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Almanya ve İspanya 3. sırayı paylaşıyor.

Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin sırası ise...

4 FİNLANDİYA, İTALYA, LÜKSEMBURG

Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg ise 4. sırada yer aldı.

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