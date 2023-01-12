Bu ülkeye tüm kapılar açık! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin sırası ise...

Londra merkezli bir şirket dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını sıraladı. 100 ülke arasından birinci olan ülke birçok kişinin tahmin ettiği gibi oldu. Fakat Türkiye'nin yer aldığı sıra oldukça şaşırtıcı. İşte dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları...