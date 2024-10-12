Bu şehir sizi gözetliyor: Binalarının gözleri andıran mimarisiyle dikkat çekiyor! UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde...

Romanya'nın UNESCO Dünya Mirası şehri Sibiu 'gözlü şehir' olarak biliniyor. Bunun nedeni size bakan gözler gibi görünen küçük tavan pencereleri... Bu pencereler havalandırma amaçlı kullanılsa da bazıları bu gözlerin insanlara korku aşılamak, her zaman izlendiklerini bildirmek için inşa edildiğini iddia ediyor. İşte o şehre dair merak edilen detaylar...
Şehri gözetliyorlar
"Sibiu gözleri" Romanya'nın Sibiu kentinin sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu tarihi yapılar şehrin mimari zenginliğini ve kültürel mirasını yansıtan önemli unsurlar arasında yer alıyor. 18. yüzyılda inşa edilen bu figürler, çatılarındaki görünümlerle dikkat çekiyor. Yuvarlak formları ve büyük çerçeveleriyle şehri gözetledikleri düşünülüyor.
Sibiu nerede?
Kent, Romanya'nın tarihi bölgesi Transilvanya'da bulunmaktadır. Göz alıcı manzaralar ile çevrili olan şehir; doğal kırsal yaşamı, Arnavut kaldırımlı sevimli sokakları, renkli binaları ve Orta Çağ'ı anımsatan atmosferiyle her yıl milyonlarca turistin gözde tatil duraklarının başında gelmektedir. Bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sibiu geniş meydanlar, büyük kaleler, ihtişamlı kuleler ve asırlık kiliselerle doludur.