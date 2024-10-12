Bu şehir sizi gözetliyor: Binalarının gözleri andıran mimarisiyle dikkat çekiyor! UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde...

Romanya'nın UNESCO Dünya Mirası şehri Sibiu 'gözlü şehir' olarak biliniyor. Bunun nedeni size bakan gözler gibi görünen küçük tavan pencereleri... Bu pencereler havalandırma amaçlı kullanılsa da bazıları bu gözlerin insanlara korku aşılamak, her zaman izlendiklerini bildirmek için inşa edildiğini iddia ediyor. İşte o şehre dair merak edilen detaylar...

Şehri gözetliyorlar "Sibiu gözleri" Romanya'nın Sibiu kentinin sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu tarihi yapılar şehrin mimari zenginliğini ve kültürel mirasını yansıtan önemli unsurlar arasında yer alıyor. 18. yüzyılda inşa edilen bu figürler, çatılarındaki görünümlerle dikkat çekiyor. Yuvarlak formları ve büyük çerçeveleriyle şehri gözetledikleri düşünülüyor.