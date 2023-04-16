Bu pazar bulmacasını insanların sadece %8'i 11 saniyenin altında çözebiliyor! 3, 2, 1 süre başladı! 63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bulabilir misin?

Sosyal medya platformlarında son dönemde büyük bir popülerlik kazanan optik illüzyonlar, eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra beynini çalıştırmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Bu ilginç bulmacalardan birisi de "63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36 sayısını bulabilir misin?" sorusu oluyor. Eğer 63 rakamının içindeki 36'ü bulamadıysanız, tam da planlandığı gibi ters köşe oldunuz demektir.