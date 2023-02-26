Bu kür tarifi bağırsakları harıl harıl çalıştırıyor! 2-4-6-8 kaç kilo fazlanız varsa hemen kurtulun! Sadece 5 dakikada hazır!

Maydanoz mutfakların en çok kullanılan sebzelerinden biridir. Özellikle salatalarda kullanılan maydanoz aynı zamanda çeşitli yemeklerin vazgeçilmez bir malzemesidir. Ancak, maydanozun sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Maydanoz kürü de bu faydaları en iyi şekilde elde etmenizi sağlayan bir yöntemdir. Fazla ödemlerinizden, kilolarınızdan bu kürü düzenli kullanarak kurtulabilirsiniz. Bu yazıda sizlere maydanoz kürü yapımı hakkında detaylı bilgi vereceğiz.