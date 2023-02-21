Bu kez şapkadan tavşan çıkacak! Resimdeki 8 farkı bulanların IQ'su Sherlock Holmes ile yarışır!

Uzman gözlem becerilerinin en iyi testlerinden birisi de fark odağı testidir. Bu tarz bulmacalar belirlenen bir zaman sınırı içinde iki veya daha fazla görüntü arasındaki farklılıkları bulmayı içerir. Öte yandan bu tarz paylaşımlar vizyonunuzu kontrol etmek ve biraz da eğlenmek için harika bir araçtır. Peki, Sherlock Holmes'e rakip olacak vizyona sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Şimdi bu testi çözmeye başlayın ve gözlem becerilerinizi kullanmak için saniyeler içerisinde içinde iki görüntüdeki 8 farkı bulun.