Bu IQ testi inanılır gibi değil! Kişilerin yalnızca %1'i ormanın içine gizlenmiş Kaplan'ı 6 saniyede görüyor! Herkesi darmaduman etti
Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar gibi pek çok optik illüzyon türü görmüş olmalısınız . Optik yanılsama, bir nesnenin veya çizimin ya da beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan insanların son derece büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve şeyleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor.
21.11.2022 14:26 - Son Güncelleme: 21.11.2022 14:28